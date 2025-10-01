ਸਿੰਗਾਪੁਰ-ਚੀਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜਹਾਜ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਨਦੀਪ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਅਫਸਰ ਕਰਨਦੀਪ ਰਾਣਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : October 1, 2025 at 5:30 PM IST
ਉਤਰਾਖੰਡ: ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਰਨਦੀਪ ਰਾਣਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰਨਦੀਪ ਲਾਪਤਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਦੀਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸਿਮਰਨ ਰਾਣਾ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਦੀਪ ਦੀ ਭੈਣ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਕਰਨਦੀਪ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਬੈਚ ਦਾ ਟਾਪਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਦੀਪ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
"ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਦੀਪ ਲਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ 90 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਨਦੀਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?" ਸਿਮਰਨ, ਕਰਨਦੀਪ ਦੀ ਭੈਣ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਦੀਪ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।