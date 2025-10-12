ETV Bharat / bharat

Explainer: ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ?

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

RTI ACT 2005
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat+ canva)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 12, 2025 at 8:38 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTI Act) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ—ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਤਵਾਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।

ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ਗੇਟਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਚਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ

"...ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।"

ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

1975 ਤੋਂ 1996: ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। 1996 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ (NCPRI) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

1996 ਤੋਂ 2005: ਇਹ ਪੜਾਅ NCPRI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ RTI ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ RTI ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ 2005 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ RTI ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।

2005 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ: 2005 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ RTI ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ "ਜਨਤਕ" ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਵਾਅਦਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 29 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 4.05 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 1.08 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੱਗਭਗ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ​​ਗਈ ਹੈ।

30 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ 29 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 405,509 ਸੀ। 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ 26 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 2,18,347 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜੋ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2,86,325 ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। 30 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,88,886 ਸੀ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1,08,641 ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 41,241 ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 25,317 ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 23,000 ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਲੋਡ ਸੀ।

2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 74 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ

2023-24 ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਸਤਨ 13,062 ਅਪੀਲਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਸਥਾਨ 9,058 ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 6,135 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 1,141 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ - ਜਦੋਂ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਹਨ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 1,518 ਕੇਸਾਂ ਦਾ (ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਐਸਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9,100 ਅਤੇ 7,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ।

ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਨੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ DPDP ਐਕਟ ਨੇ RTI ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ RTI ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ।

ਸੋਧ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ

ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਮੀਦ ਬਰਕਰਾਰ

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਸੂਚਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੱਕ।

For All Latest Updates

TAGGED:

RIGHT TO INFORMATIONਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਆਰਟੀਆਈਆਰਟੀਆਈ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈRTI ACT 2005

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ? ਅਸਾਨ ਹੈ ਤਰੀਕਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਸਿਰਦਰਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਜੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਤਰੁੰਤ ਜਾਣ ਲਓ

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.