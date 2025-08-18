ETV Bharat / bharat

ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਗਈ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਹੋਰ ਜਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ - RAJASTHAN ACCIDENT NEWS

ਕੋਟਾ-ਲਾਲਸੋਟ ਮੈਗਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Rajasthan Accident News
ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ... (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 18, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read

ਬੂੰਦੀ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਖੇਰੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਲਾਲਸੋਟ ਮੈਗਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਵ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ।

ਦੋਵਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ

ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਲਖੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਲਖੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਖੇਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਨਾਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਟਰੱਕ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ

ਲਖੇਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੋਹਣਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ 42 ਸਾਲਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ 36 ਸਾਲਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਰਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਲਾਵਾੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 32 ਸਾਲਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ 32 ਸਾਲਾ ਸ਼ੋਭਾਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਝਾਲਾਵਾੜ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

'ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸਹਾਇਕ, 18 ਸਾਲਾ ਸੌਰਭ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, 27 ਸਾਲਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

