ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਉਤਰਾਖੰਡ): ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਯੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਰੋਹਿਲਖੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਦਰਅਸਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੀਸੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਪੀੜਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
साईबर थाना कुमाऊँपरिक्षेत्र द्वारा रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय की *सेवानिवृत्त कुलपति से 1.47करोड रूपये की साईबरधोखाधडी(डिजिटल अरेस्ट) के अभियुक्त को सोलनहिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया।अपराधियों द्वारा 12दिनों तक पीडिताको घर पर व्हाटसपकॉल के माध्यम से किया गया था “डिजिटल अरेस्ट”। pic.twitter.com/9lfhGAI7dl— Cyber Crime Police Station, Uttarakhand (@UKCyberPolice) September 1, 2025
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਵਨੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ/ਡਿਜੀਟਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਪੀੜਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਰਾਊਟਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਫੋਨ, ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲਈ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।