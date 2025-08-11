ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਧਰਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਅੱਜ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਰਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ, ਧਾਰਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੈਲੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੈਲੀ ਉੱਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਘਾਟੀ ਪੁਲ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
हर्षिल, धराली आपदा स्थल पर ध्वस्त भवनों, रेत, मलवे आदि में सर्च अभियान तेजी से जारी है...#dharalirescue #Dharali #sdrfuttarkhandpolice #fireserviceuttarakhandpolice pic.twitter.com/M5fARVkKWW— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) August 10, 2025
ਬੀਆਰਓ ਨੇ ਗੰਗਾਨੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟੀ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ਪੁਲ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਸ਼ੀਲ-ਧਰਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰਸ਼ੀਲ, ਧਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 132 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 79 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਮਤਲੀ ਅਤੇ 53 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਨਯਾਲੀਸੌਰ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
हर्षिल-धराली आपदा स्थल पर पुलिस, फायर व SDRF के जवान संभावित स्थानों को चिन्हित कर सर्च अभियान में जुटे हैं। उच्चधिकारियों द्वारा मौके पर रेस्क्यू को लीड किया जा रहा है।#dharalirescue #Dharali #uttarakhandpolicesdrf #RescueUpdate pic.twitter.com/P9Gz1pjpya— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) August 10, 2025
ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਧਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਐਮ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਈਏਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਖੁਦ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾਨੀ ਨੇੜੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘਾਟੀ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰੂਟ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਬਰਾਨੀ, ਸੋਂਗੜ, ਹਰਸ਼ਿਲ ਤੇ ਧਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।