ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਕਿਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ): 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਾਰਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੀਰਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਧਾਰਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਧਾਰਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਫੁੱਟ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਲੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ 66 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਨੇਪਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ 9 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਧਾਰਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ 30 ਤੋਂ 40 ਫੁੱਟ ਮਲਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਇਸ ਢੇਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਲਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ
ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੋਜ ਟੀਮ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਕਸੋ ਥਰਮਲ ਕਟਿੰਗ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਕਸੋ ਥਰਮਲ ਕਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਡਿਟੈਕਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਲਾਈਵ ਡਿਟੈਕਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਡਿਟੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਲਬੇ ਹੇਠ 20 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੈਮਰੇ: ਧਾਰਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਥਰਮਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ (ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਂਹ, ਧੁੱਪ, ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਲੀ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਕੋਲ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਰਾਡਾਰ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੂਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਰੁਣ ਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲਬਾ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।-ਪੂਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਰੁਣ ਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ
🛑 धराली बाढ़- अपडेट🛑— SDRF Uttarakhand Police (@uksdrf) August 5, 2025
अतिवृष्टि के कारण उत्तरकाशी जनपद के हर्षिल क्षेत्रान्तर्गत खीर गाड़ का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से धराली में नुकसान की सूचना।
पुलिस, एसडीआरएफ, आर्मी सहित समस्त आपदा प्रबंधन टीमें घटनास्थल हेतु त्वरित राहत एवं बचाव कार्य हेतु रवाना। pic.twitter.com/SjlYYbo7ok
