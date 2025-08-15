ETV Bharat / bharat

ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ? ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਲ

ਖੀਰਗੰਗਾ ਤੋਂ ਧਾਰਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 66 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

DHARALI LATEST NEWS
DHARALI LATEST NEWS (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 15, 2025 at 5:34 PM IST

ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਕਿਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ): 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਾਰਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੀਰਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਧਾਰਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਧਾਰਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਫੁੱਟ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

DHARALI LATEST NEWS
DHARALI LATEST NEWS (ETV Bharat)

ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਲੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ 66 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਨੇਪਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ 9 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

DHARALI LATEST NEWS
DHARALI LATEST NEWS (ETV Bharat)

ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਧਾਰਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ 30 ਤੋਂ 40 ਫੁੱਟ ਮਲਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਇਸ ਢੇਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਲਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

DHARALI LATEST NEWS
DHARALI LATEST NEWS (ETV Bharat)

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ

ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੋਜ ਟੀਮ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

DHARALI LATEST NEWS
DHARALI LATEST NEWS (ETV Bharat)

ਐਕਸੋ ਥਰਮਲ ਕਟਿੰਗ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਕਸੋ ਥਰਮਲ ਕਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

DHARALI LATEST NEWS
DHARALI LATEST NEWS (ETV Bharat)

ਲਾਈਵ ਡਿਟੈਕਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਲਾਈਵ ਡਿਟੈਕਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਡਿਟੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਲਬੇ ਹੇਠ 20 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।

DHARALI LATEST NEWS
DHARALI LATEST NEWS (ETV Bharat)

ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੈਮਰੇ: ਧਾਰਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਥਰਮਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ (ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

DHARALI LATEST NEWS
DHARALI LATEST NEWS (ETV Bharat)

ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਂਹ, ਧੁੱਪ, ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਲੀ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਕੋਲ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਰਾਡਾਰ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

DHARALI LATEST NEWS
DHARALI LATEST NEWS (ETV Bharat)

ਪੂਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਰੁਣ ਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲਬਾ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।-ਪੂਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਰੁਣ ਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ

DHARALI LATEST NEWS
DHARALI LATEST NEWS (ETV Bharat)

