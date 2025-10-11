ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : October 11, 2025 at 6:27 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਪੈਸੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਟੌਰਸ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਗਹਿਣਿਆਂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।
ਮਿਥੁਨ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰਚ ਵਧੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।
ਕਰਕ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ, ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ, ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ੁਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਨੰਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ।
ਸਿੰਘ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਬੋਝ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਕੰਨਿਆ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਭੇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਤੁਲਾ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਦਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਧਨੁ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਸੰਜਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।
ਮਕਰ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਧਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।
ਕੁੰਭ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ।
ਮੀਨ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।