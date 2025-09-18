ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
Published : September 18, 2025 at 7:21 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 9:01 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਸੀਐਮਡੀ) ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਈਨਾਡੂ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਦੇ ਪਰਲ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕੇ. ਬਾਪਨੀਡੂ ਵੀ ਸੀਐਮਡੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਈਨਾਡੂ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਈਨਾਡੂ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਈਟੀਵੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕੇ. ਬਾਪਨੀਡੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।"
ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਵਰਗੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਈਟੀਵੀ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਅੰਨਦਾਤਾ" ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬਲਾ (ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਜਰੇ-ਅਧਾਰਤ ਫੂਡ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।"
ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇਲਗੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਈਨਾਡੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਈਨਾਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 10 ਅਗਸਤ, 1974 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਲਗੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਈਨਾਡੂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਈਟੀਵੀ ਤੇਲਗੂ, 27 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਈਟੀਵੀ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਈਟੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।