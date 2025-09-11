ETV Bharat / bharat

BLTM 2025: ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ BLTM 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ (Etv Bharat)
ETV Bharat Punjabi Team

September 11, 2025

6 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ + ਲੀਜ਼ਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਐਂਡ MICE (BLTM) 2025 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਇੱਕ 'ਸਟਾਰ' ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਰਸਿਵ ਸਟਾਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੈਗਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਭਰ ਰਹੇ MICE ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲ ਇੱਕ-ਸਟਾਪ ਦੁਕਾਨ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਥੀਮ ਅਧਾਰਤ ਮੰਜ਼ਿਲ

BLTM ਸਥਾਨ 'ਤੇ ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ETV ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁਖੀ ਏਵੀ ਰਾਓ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 300 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਥੀਮ ਅਧਾਰਤ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਥੀਮ ਅਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਯੂਐਸਪੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਇਵੈਂਟ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ, ਸਥਾਨ, ਇਵੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਵੈਂਟ: ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਤੱਕ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੈਗਾ ਈਵੈਂਟ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗੀਤ ਸਨਸਨੀ ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨਫਰੰਸ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਰਾਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰੋਤ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ 'ਵਨ-ਸਟਾਪ' ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਲਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਰਸਿਵ ਆਊਟਡੋਰ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਸੈੱਟ, ਲਚਕਦਾਰ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਪੇਸ, ਐਨ-ਸੂਟ ਡਾਇਨਿੰਗ ਵਿਕਲਪ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤੇ।

ਫਿਲਮ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਗਮ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹੂਬਲੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫਿਲਮ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਇਸਦਾ ਉਭਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਔਸਤਨ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਟਲ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੈੱਟ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।"

ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਥੀਮ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚਾਂ, ਟੀਮ-ਬੰਧਨ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਆਦਿ ਲਈ ਪਿਛੋਕੜ ਵਜੋਂ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਥੀਮ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ-ਅਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧਦੀ ਮੰਗ

BLTM2025 'ਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ MICE ਬਾਜ਼ਾਰ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਮਰਸਿਵ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਨੁਭਵੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BLTM ਵਿਖੇ ਰਾਮੋਜੀ ਸਟਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ MICE ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।"

ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ BLTM ਵਰਗੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ

ਰਾਓ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਥੀਮੈਟਿਕ ਇਵੈਂਟ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਲਾਂਚ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।”

ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ' ਦੇ ਹਨ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ BLTM ਦੀ ਟਿਕਾਊ MICE ਹੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਉਦਯੋਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਾਹਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

BLTM 2025 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਟੀਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਵਿਆਹ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

MICE ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪੈਮਾਨੇ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਰਾਓ ਨੇ ਅੰਤ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ।"

BLTM 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੱਬ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

