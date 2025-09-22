"ਇੱਕ ਦਿਨ PoK ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਹਾਂ", ਮੋਰੋਕੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Published : September 22, 2025 at 3:44 PM IST
ਰਬਾਤ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮੋਰੋਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਓਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ।"
#WATCH | Rabat, Morocco: At the interaction with the Indian community in Morocco, Defence Minister Rajnath Singh says, " pok will be ours on its own. demands have started being made in pok, you must have heard sloganeering. i was addressing the indian army at a program in kashmir… pic.twitter.com/IYtk4pSn50— ANI (@ANI) September 22, 2025
"ਪੀਓਕੇ ਖੁਦ ਕਹੇਗਾ, 'ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹਾਂ"
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀਓਕੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ; ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਪੀਓਕੇ ਖੁਦ ਕਹੇਗਾ, 'ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ।"
"ਪੀਓਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆਇਆ"
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਪੀਓਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੇਰੇਚਿਡ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵ੍ਹੀਲਡ ਆਰਮਰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (WhAP) 8x8 ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਬਦੇਲਤੀਫ ਲੌਧੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੋਰੋਕੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ, ਅਬਦੇਲਤੀਫ ਲੌਧੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾਬਲਾਂਕਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।