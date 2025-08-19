ਜੈਪੁਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ ਧੀ ਮਨਿਕਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੰਡੀਆ 2025 ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 74ਵੇਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਕਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯਾਤਰਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ
ਤਾਜ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਿਕਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨਿਕਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਹੁਣ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ।
#WATCH | जयपुर, राजस्थान: मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के ताज से नवाजा गया। वह इस साल के अंत में थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। pic.twitter.com/bBvcx1FV4c— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 18, 2025
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Manika Vishwakarma crowned Miss Universe India 2025. She says,— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2025
“Even though I come from a small town, I’ve always had the support of my family and community. I received a good education, and none of this would have been possible without their support.”… pic.twitter.com/f7d9W8ZaTK
ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਰਵਸ਼ੀ ਰੌਤੇਲਾ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੰਡੀਆ ਉਰਵਸ਼ੀ ਰੌਤੇਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਤੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇਤੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏਗੀ।
#WATCH | जयपुर: अभिनेत्री और जूरी सदस्य उर्वशी रौतेला ने कहा, " प्रतियोगिता बहुत कठिन थी, लेकिन विजेता हमारे साथ हैं। यह मेरी 10वीं वर्षगांठ भी है। हमें बहुत खुशी है कि हमें हमारी विजेता मिल गई हैं... वह निश्चित रूप से मिस यूनिवर्स में हमें गौरवान्वित करेंगी..." https://t.co/5NiN4KCEtM pic.twitter.com/9XA66iLKVJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 18, 2025
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਮਨਿਕਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਨਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2025 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏਗੀ।