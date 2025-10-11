ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ISI ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਫਸਿਆ?
ਅਲਵਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Published : October 11, 2025 at 11:46 AM IST
ਰਾਜਸਥਾਨ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਅਲਵਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਆਈਐਸਆਈ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੁਪਤ ਐਕਟ, 1923 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਬਦਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ
ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਲਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਆਈਜੀ (ਸੀਆਈਡੀ-ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਡਾ. ਵਿਸ਼ਨੂੰਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਲਵਰ ਦੇ ਗੋਵਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।"
ਮਹਿਲਾ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ ਹਨੀਟ੍ਰੇਪ ਰਾਹੀਂ ਫਸਾਇਆ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ "ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ" ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਨੀਟ੍ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਲਵਰ ਛਾਉਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੇਦ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।