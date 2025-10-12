ETV Bharat / bharat

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਡੱਬਿਆ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਿਣਤੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ 'ਰਿਗਰੇਟ' ਸਟੇਟਸ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਲਈ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

IMPORTANT FACILITY FROM RAILWAY
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਡੱਬਿਆ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਿਣਤੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 12, 2025 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੇਲਵੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਠ ਲਈ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 'ਰਿਗਰੇਟ' ਸਟੇਟਸ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਵਾਧੂ ਡੱਬੇ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਿਕਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੱਬੇ ਵਧਾ ਕੇ 'ਰਿਗਰੇਟ' ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਡੱਬੇ ਵਧਾ ਕੇ 'ਰਿਗਰੇਟ' ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਯਾਤਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

IMPORTANT FACILITY FROM RAILWAY
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ (Etv Bharat)

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਟਿੰਗ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਪਛਤਾਵਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੁਣ ਜਨਰਲ, ਸਲੀਪਰ ਜਾਂ ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਤਾਵਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਵਧੇਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੂਰਵਾਂਚਲ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਜਨਰਲ ਕੋਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

IMPORTANT FACILITY FROM RAILWAY
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ (Etv Bharat)

ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 12,000 ਜਨਰਲ ਕਲਾਸ ਕੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3,000 ਕੋਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਯਾਤਰੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਤਾਵੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

For All Latest Updates

TAGGED:

RAILWAY INCREASING COACH IN TRAINSMORE TICKET BOOKING AGAINST REGRETਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਵਧਾਏIMPORTANT FACILITY FROM RAILWAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਿਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ?

ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾਓ ਇਹ ਸੁਆਦੀ ਲੱਡੂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ? ਅਸਾਨ ਹੈ ਤਰੀਕਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਸਿਰਦਰਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.