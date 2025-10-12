ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਰਾਮ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਤਿਆਰੀ

ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਰਾਮ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਤਿਆਰੀ
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯਾਤਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 12, 2025 at 10:55 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਠ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ, ਇਸ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਟਾਇਲਟ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 16 ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ FOB (ਫੁੱਟ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ) ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁਖਦ ਮਹੌਲ
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਉਤਪਾਦਨ - ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਠ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 34,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼
ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1.3 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18,000 ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯਾਤਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਠ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।