Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

'ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਪਿਤਾ', ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ - DARBHANGA DMCH MURDER

ਦਰਭੰਗਾ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ।

DARBHANGA DMCH MURDER
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 6, 2025 at 4:02 PM IST

Updated : August 6, 2025 at 4:58 PM IST

3 Min Read

ਦਰਭੰਗਾ (ਬਿਹਾਰ): ਦਰਭੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਰਾਜ਼ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 'ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਮਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਏ।

DARBHANGA DMCH MURDER
ਤਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ (ETV Bharat)

ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਮਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਹੈ। ਪਰ 'ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਸ਼ਵਨੀ, ਅਵਨੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁੰਜਨ ਕੁਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸੰਨੀ ਆਨੰਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।"

''ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅਰੁਣ ਦੇਵੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।'' - ਤਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਤਨੀ

ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਵਿੱਚ ਕਤਲ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਭੰਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਡੀਐਮਸੀਐਚ) ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਲਈ।

DARBHANGA DMCH MURDER
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ (ETV Bharat)

ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ

ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਹੁਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼

ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ (ਮ੍ਰਿਤਕ) ਅਤੇ ਤਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਮਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ।

ਸਹੁਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਡੀਕ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਹੁਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਪ੍ਰੇਮਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਂਟਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ।

ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ?

ਦਰਭੰਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਗੁਨਾਥ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ (ਮ੍ਰਿਤਕ), ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਮਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"

ਦਰਭੰਗਾ (ਬਿਹਾਰ): ਦਰਭੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਰਾਜ਼ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 'ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਮਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਏ।

DARBHANGA DMCH MURDER
ਤਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ (ETV Bharat)

ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਮਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਹੈ। ਪਰ 'ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਸ਼ਵਨੀ, ਅਵਨੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁੰਜਨ ਕੁਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸੰਨੀ ਆਨੰਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।"

''ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅਰੁਣ ਦੇਵੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।'' - ਤਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਤਨੀ

ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਵਿੱਚ ਕਤਲ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਭੰਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਡੀਐਮਸੀਐਚ) ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਲਈ।

DARBHANGA DMCH MURDER
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ (ETV Bharat)

ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ

ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਹੁਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼

ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ (ਮ੍ਰਿਤਕ) ਅਤੇ ਤਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਮਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ।

ਸਹੁਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਡੀਕ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਹੁਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਪ੍ਰੇਮਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਂਟਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ।

ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ?

ਦਰਭੰਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਗੁਨਾਥ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ (ਮ੍ਰਿਤਕ), ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਮਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"

Last Updated : August 6, 2025 at 4:58 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BSC NURSING STUDENT SHOTDARBHANGA NEWSDARBHANGA DMCH MURDERਦਰਭੰਗਾ ਡੀਐਮਸੀਐਚDARBHANGA DMCH MURDER

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜਾਣ ਲਓ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ

EPFO ਵੱਲੋਂ UAN ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਾਲ ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.