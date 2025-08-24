ETV Bharat / bharat

ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਾਂ 'PM ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ CM ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ?

ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 24, 2025 at 8:13 PM IST

ਬਿਹਾਰ/ਅਰਰੀਆ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ' ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਅਰਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ?

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਰਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Etv Bharat)

'ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ, ਨਤੀਜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ'

ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।

"ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।" - ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ

ਤੇਜਸਵੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਦਾ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

"ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ?" - ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਨੇਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ

ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਪੂਰਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ (Etv Bharat)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਜੇਡੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 70 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇਜਸਵੀ ਨਾਲ (Etv Bharat)

ਤੇਜਸਵੀ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

