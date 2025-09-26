ETV Bharat / bharat

'ਹੈਲਮੇਟ ਮੈਨ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚੇ KBC, ਕਦੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ

"ਹੈਲਮੇਟ ਮੈਨ" ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

HELMET MAN
"ਹੈਲਮੇਟ ਮੈਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਘਵੇਂਦਰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2025 at 3:45 PM IST

3 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ: ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ ਮੈਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ, ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਾਰੇ।

HELMET MAN
"ਹੈਲਮੇਟ ਮੈਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਘਵੇਂਦਰ (ETV Bharat)

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚਨ ਨੇ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈਲਮੇਟ ਵੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਵੰਡੇ, "ਹੈਲਮੇਟ ਮੈਨ" ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।

ਬਿਗ ਬੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਜਦੋਂ ETV ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੌ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ KBC ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।"

HELMET MAN
"ਹੈਲਮੇਟ ਮੈਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਘਵੇਂਦਰ (ETV Bharat)

ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਲਈ ਦੋ ਹੈਲਮੇਟ ਲਏ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਮਿਤਾਭ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਵੰਡਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ।' ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਹੈਲਮੇਟ ਵੰਡੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ

"ਅੱਜ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਹੈਲਮੇਟ ਵੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਲਮੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨੇਗਾ।" - ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਹੈਲਮੇਟ ਮੈਨ

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੋਸਤ

2014 ਵਿੱਚ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਮੈਟ ਮੈਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਰਾਘਵੇਂਦਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਨੇ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਮੇਟ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮੇਟ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਲਮੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਹੈਲਮੇਟ ਮੈਨ" ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

