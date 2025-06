ETV Bharat / bharat

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਡਰੋਨ

ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ( Etv Bharat )

Published : June 27, 2025 at 8:59 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 10:08 AM IST

ਓਡੀਸ਼ਾ : ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੱਥ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਤਰੋਸਾਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਥ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਦੱਖਣ (ਦੱਖਣਾ ਮੋਡਾ) ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੱਥ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਿੰਘਦੁਆਰ ਦੇ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਸਿੰਘਦੁਆਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੂਪ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਲੀ ਹਰੀਬੋਲ ਦੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੈ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਲੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਥ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ (Etv Bharat) ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਜੌਬਨ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ, ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਉਤਸਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੌਬਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਨਵ ਜੌਬਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 7:40 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਵਜੌਬਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੰਘ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ

Last Updated : June 27, 2025 at 10:08 AM IST