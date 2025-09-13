ਪਿਤ੍ਰਪੱਖ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਗਰ: ਪੰਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਾ

ਪਿਤ੍ਰਪੱਖ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਗਰ: ਪੰਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗਯਾ ਪਿਤ੍ਰਪੱਖ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ...
Published : September 13, 2025 at 3:43 PM IST
ਬਿਹਾਰ/ਗਯਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟੂਆ ਉੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਆਏ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਤ੍ਰਪੱਖ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਯਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿਤ੍ਰਪੱਖ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ
ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
"ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗਯਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਤ੍ਰਪੱਖ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" - ਵਿਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਜ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਯਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਪਿਤ੍ਰਪੱਖ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ।
2014 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਿੰਡ-ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
10 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਮੀਨੂ
ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ, ਖੀਰ, ਪਰੌਂਠਾ, ਖਿਚੜੀ, ਪੁਲਾਓ, ਮਿੱਠਾ-ਨਮਕੀਨ ਸਮੋਸਾ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੀਨੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਭੋਜਨ
ਇੱਥੇ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਵਰਗੇ ਸਜਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡਦਾਨੀ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰ
ਅੱਜ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰੇ 17 ਦਿਨ ਰੁਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਗਰ ਗਯਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਇਆ ਵੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।