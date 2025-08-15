ETV Bharat / bharat

ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ - CHAMBA CAR ACCIDENT

ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 15, 2025 at 12:31 PM IST

ਚੰਬਾ: ਪਠਾਨਕੋਟ-ਚੰਬਾ-ਭਰਮੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੱਗਭਗ 1:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚੰਬਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹਾਦਸਾ

ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗਭਗ 1:30 ਵਜੇ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੁਰਗਾਥੀ ਦੇ ਢਾਈ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰ 300 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚੰਬਾ ਭੇਜਿਆ।

ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਚੰਬਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਭਰਮੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।'

ਪੱਥਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਮੌਤ

ਉਥੇ ਹੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਡਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬੁਈ ਨਾਲਾ ਨੇੜੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਰਮੌਰ ਐਨਐਚ 'ਤੇ ਲੋਥਲ ਘਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਬਾ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡੀਸੀ ਚੰਬਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਰੇਪਸਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬਾ ਭਰਮੌਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਚੰਬਾ ਭਰਮੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਚੰਬਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 9816698166 ਅਤੇ 1077 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

