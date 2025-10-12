ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਲੇ- "ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਅਗਨੀਪਥ ਨਹੀਂ ਜਨਪਥ' ਦੇ ਲਾਂਚ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
Published : October 12, 2025 at 8:33 PM IST
ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, "ਅਗਨੀਪਥ ਨਹੀਂ ਜਨਪਥ (ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ)," ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਵੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ (2018 ਤੋਂ 2023) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਘੱਟ ਆਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਜਾਂ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ
ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਯੁਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਣ।
ਵਰਜੀ ਬਾਈ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਵਰਜੀ ਬਾਈ ਭੀਲ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੌਣ ਚਰਾਏਗਾ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਸਾ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਦਨ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਟੀਕਾਰਾਮ ਜੂਲੀ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ।
ਰਾਜੇਂਦਰ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਹਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ 12 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨੀਂਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜੂਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ"ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਟੀਕਾਰਮ ਜੂਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ। ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭੀਲਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਵਰਜੀ ਬਾਈ ਭੀਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਰਾਠੌੜ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਟੀਕਾਰਾਮ ਜੂਲੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੇਂਦਰ ਰਾਠੌੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਦਿਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।