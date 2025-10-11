ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ Akasa Air ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਪੰਛੀ, ਡਗਮਗਾਇਆ ਜਹਾਜ਼
ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
Published : October 11, 2025 at 12:52 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ!
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਦੀ ਉਡਾਣ QP 1607 ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਲਾਈਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਇੰਗ 737 ਮੈਕਸ 8 ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੋਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼
ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੋਆ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਡਾਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਡਾਣ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਦੀ ਉਡਾਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਕਸਰ ਟੇਕਆਫ ਜਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਘੱਟ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
'ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ'
ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਰਹੇ।