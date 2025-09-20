ETV Bharat / bharat

ਨਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਹੈਰਾਨ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ

ਨਾਮੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ZUBEEN GARG DEATH
ਨਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਹੈਰਾਨ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 20, 2025 at 7:34 AM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਸਾਮੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

'ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ'

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।"

'ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ'

ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ ਅਤੇ ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਨੌਰਥਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ


ਨੌਰਥਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ ਜ਼ੁਬੀਨ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਪੀਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।" ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

'ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ'

ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ। ਇਹ ਗਾਇਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਉਤਸਵ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ:

ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਨੂੰ "ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਰਾਕਸਟਾਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜ਼ੁਬੀਨ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਮੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ੁਬੀਨ ਨੇ ਚਾਰਟ-ਟੌਪਿੰਗ ਹਿੰਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੀਨ ਨੇ ਅਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 2006 ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ "ਯਾ ਅਲੀ" ਅਤੇ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ "ਕ੍ਰਿਸ਼ 3" ਦਾ "ਦਿਲ ਤੂ ਹੀ ਬਾਤਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ'

ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ੁਬੀਨ ਨੇ ਢੋਲ, ਗਿਟਾਰ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਮੈਂਡੋਲਿਨ ਅਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਵੀ ਵਜਾਏ। ਜ਼ੁਬੀਨ ਦਾ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਗੀਤਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਫਿਊਜ਼ਨ ਟਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਬਿਹੂ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

