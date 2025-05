ETV Bharat / bharat

ਬੀਕਾਨੇਰ 'ਚ ਗਰਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਕਿਹਾ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਦੂਰ ਬਾਰੂਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - PM MODI IN RAJASTHAN

Published : May 22, 2025 at 2:29 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 2:50 PM IST

ਬੀਕਾਨੇਰ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਪਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਸਿੰਦੂਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, 22 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 9 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਦੂਰ ਬਾਰੂਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੋਜ ਬਦਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ।

