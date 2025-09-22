ETV Bharat / bharat

'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਲੂਨ' ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਮਥੁਰਾ ਜਾਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖਾਸ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

President Droupadi Murmu
'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਲੂਨ' ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਮਥੁਰਾ ਜਾਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ (ETV BHARAT)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਲੂਨ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਵਿਨ ਕਾਰ) ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

MAHARAJA EXPRESS TRAIN
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਮਥੁਰਾ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ETV BHARAT)

ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡੀਆਰਐਮ) ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਲੂਨ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਲੂਨ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚ ਸਨ: ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ। ਇਹ ਸੈਲੂਨ 1956 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੁਕੜੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

MAHARAJA EXPRESS TRAIN
ਸ਼ਾਹੀ ਸਜਾਵਟ (ETV BHARAT)

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਤੱਕ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਵੀ.ਵੀ. ਗਿਰੀ, ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵ ਰੈਡੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮਨੋਨੀਤ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਲੂਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਇਲ ਓਰੀਐਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਡੈਕਨ ਓਡੀਸੀ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਪੈਲੇਸ ਔਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।

MAHARAJA EXPRESS TRAIN
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ (ETV BHARAT)

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਲੂਨ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ?

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਲੂਨ 1956 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਲੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਮ: ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ/ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ

  • ਰਾਇਲ ਓਰੀਐਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ
  • ਡੈਕਨ ਓਡੀਸੀ: ਦੱਖਣੀ/ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
  • ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: ਉੱਤਰੀ/ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
  • ਪੈਲੇਸ ਔਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼: ਰਾਜਸਥਾਨ (ਸਿਰਫ਼) ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
MAHARAJA EXPRESS TRAIN
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲੂਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ETV BHARAT)

ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ

  • ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੈਬਿਨ: ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਲੀਪਰ ਕੈਬਿਨ (ਡੀਲਕਸ ਅਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ)
  • ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇੰਟੀਰੀਅਰ: ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਜਾਵਟ।
  • ਲਗਜ਼ਰੀ ਡਾਇਨਿੰਗ: ਮਲਟੀ-ਕੋਰਸ, ਗਲੋਬਲ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨ।
  • ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਰੈਸਟਰੂਮ: ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ।
  • ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਡਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਉਂਜ ਖੇਤਰ: ਇੱਕ ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਲਾਉਂਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ: ਹਰੇਕ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
  • ਸ਼ਾਹੀ ਸਜਾਵਟ: ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ।

ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

