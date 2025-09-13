ETV Bharat / bharat

ਹਿੰਸਾ ਦੇ 862 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨੀਪੁਰ, 3 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ।

PM MODI VISIT MANIPUR
ਹਿੰਸਾ ਦੇ 862 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਸਣੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੌਰਾ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 13, 2025 at 12:12 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ 862 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐਮ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਈਜ਼ੌਲ ਵਿੱਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਣਗੇ।

ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8,070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਬੈਰਾਬੀ-ਸਾਈਰੰਗ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ 45 ਸੁਰੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ 55 ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਅਤੇ 88 ਛੋਟੇ ਪੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਲੇਂਗਪੁਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈਜ਼ੌਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਦੁਹੋਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਰਾਬੀ-ਸਾਈਰੰਗ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਈਰੰਗ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 51.38 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਬੈਰਾਬੀ-ਸਾਈਰੰਗ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈਜ਼ੌਲ ਗੁਹਾਟੀ, ਅਗਰਤਲਾ ਅਤੇ ਈਟਾਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਜ਼ੌਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜੋੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਹਨ

ਸੈਰੰਗ-ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ (ਦਿੱਲੀ) ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ), ​​ਕੋਲਕਾਤਾ-ਸੈਰੰਗ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤਿੰਨ) ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ-ਸੈਰੰਗ-ਗੁਹਾਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ)। ਉਹ ਚੁਰਾਚੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਚੁਰਾਚੰਦਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ 7,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੂਕੀ-ਜੋ ਕਬੀਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਂਗਲਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੁਰਾਚੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਪੀਅਰ ਕੋਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਭਿਜੀਤ ਐਸ., ਮਨੀਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੇਂਧਰਕਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ-ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 60 ਮੈਂਬਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2027 ਤੱਕ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੋਦੀ

ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 13 ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਭੂਪੇਨ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਐਤਵਾਰ (14 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।

ਗੁਹਾਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ

ਦਰੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਰੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਐਨਐਮ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਰੈਂਗੀ-ਕੁਰੂਵਾ ਪੁਲ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਾਮਰੂਪ ਅਤੇ ਦਰੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰੀ ਭੋਈ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਘਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਬਾਂਸ-ਅਧਾਰਤ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋ ਫਲੂਇਡਾਈਜ਼ਡ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਰੈਕਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ।

PM MODI MANIPURPM MODI IN MANIPURਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ862 DAYS OF MANIPUR VIOLENCEPM MODI VISIT MANIPUR

