ETV Bharat / bharat

‘ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ’ - NATIONAL HIGHWAY PROJECTS

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਯੂਈਆਰ-II ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਣੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ।

PM Modi inaugurated the new section of Dwarka Expressway and UER-II
'ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ' (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 17, 2025 at 3:21 PM IST

5 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ 2 (UER-II) ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

PM Modi inaugurated the new section of Dwarka Expressway and UER-II
'ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ' (ANI)

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

PM Modi inaugurated the new section of Dwarka Expressway and UER-II
ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਭਾਗ (ANI)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਰਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਵਾਰਕਾਧੀਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧੇਗੀ... 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਸਵਾ ਲੈਂਡਫਿਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ...

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗਾਦ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 650 ਦੇਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਗਭਗ 2,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਰੀ ਦਿੱਲੀ - ਸਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ..."

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਟੋਏ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਰਾਜ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ 10.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦਿੱਲੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5,360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ, ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਬਲੂ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ ਲਾਈਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਵਾਸਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਕਲੱਸਟਰ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤੀ ਚੌਰਾਹੇ ਤੋਂ ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ-21 ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ (RUB) ਤੱਕ 5.9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ-21 RUB ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ 4.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜੋ ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ-II ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਲਗਭਗ 5,580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ 2 (UER-II) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਰਬਾ ਚੌਕ, ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ ਅਤੇ NH-09 ਵਰਗੇ ਵਿਅਸਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ 2 ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੇਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਫਲਾਈਓਵਰ, 12 ਅੰਡਰਪਾਸ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ 2 (UER-II) ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

PM Modi inaugurated the new section of Dwarka Expressway and UER-II
'ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ' (ANI)

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

PM Modi inaugurated the new section of Dwarka Expressway and UER-II
ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਭਾਗ (ANI)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਰਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਵਾਰਕਾਧੀਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧੇਗੀ... 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਸਵਾ ਲੈਂਡਫਿਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ...

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗਾਦ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 650 ਦੇਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਗਭਗ 2,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਰੀ ਦਿੱਲੀ - ਸਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ..."

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਟੋਏ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਰਾਜ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ 10.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦਿੱਲੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5,360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ, ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਬਲੂ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ ਲਾਈਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਵਾਸਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਕਲੱਸਟਰ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤੀ ਚੌਰਾਹੇ ਤੋਂ ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ-21 ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ (RUB) ਤੱਕ 5.9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ-21 RUB ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ 4.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜੋ ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ-II ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਲਗਭਗ 5,580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ 2 (UER-II) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਰਬਾ ਚੌਕ, ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ ਅਤੇ NH-09 ਵਰਗੇ ਵਿਅਸਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ 2 ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੇਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਫਲਾਈਓਵਰ, 12 ਅੰਡਰਪਾਸ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODIDWARKA EXPRESSWAY DELHI SECTIONURBAN EXTENSION ROAD IIਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ UER IINATIONAL HIGHWAY PROJECTS

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਜਾਣੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ

Hug ਜਾਂ Kiss? Meta AI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਪਾਲਕ ਦੀ ਚਟਨੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.