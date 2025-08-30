ETV Bharat / bharat

PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜਾਪਾਨੀ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਤੁਹਫ਼ੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਖਾਸ ਚੀਜਾਂ - PM MODI GIFT JAPANESE LEADER

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਪਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਪਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 30, 2025 at 5:32 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਪਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸ਼ਿਗੇਰੂ ਇਸ਼ੀਬਾ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚਾਂਪਸਟਿਕਸ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਰਾਮੇਨ ਕੋਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ਼ੀਬਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਮਿੱਝ ਨਾਲ ਬਣੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਂਪਸਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਕੋਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਰਸੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਰੀ ਮੂਨਸਟੋਨ ਕੋਲੀ, ਚਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚਾਂਪਸਟਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡੋਨਬੁਰੀ ਅਤੇ ਸੋਬਾ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ

ਇਹ ਕੋਲੀਆਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਡੋਨਬੁਰੀ ਅਤੇ ਸੋਬਾ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੋਲੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮਕਰਾਨਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਚਿਨ ਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚਾਂਗਥਾਂਗੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਉੱਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ, ਨਰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲ

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਲ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਲਾਸਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਇਕੱਠੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਲਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।

