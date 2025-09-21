ETV Bharat / bharat

ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 'ਜੀਐਸਟੀ ਬਚਤ ਉਤਸਵ', ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ GST ਬੱਚਤ ਉਤਸਵ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ((ians))
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 21, 2025 at 5:27 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "'GST ਬੱਚਤ ਉਤਸਵ' ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ... 'GST ਬੱਚਤ ਉਤਸਵ' ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ...'

'ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਠਾਸ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ... ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ 'ਬਚਤ ਉਤਸਵ' ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ..."

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ GST ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਕਟ੍ਰੋਈ, ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ, ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਵੈਟ, ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ - ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।" ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਚੌਕੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ..."

TAGGED:

NEW GST RATENARENDRA MODI ADDRESSPM MODI SPEECHਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀPM MODI ADDRESS NATION

