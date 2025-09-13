ਅਜਿਹਾ ਮੇਲਾ, ਜਦੋਂ 2 ਬੋਹੜਾਂ ਉੱਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਟੋਆਂ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ?
ਪਿਤ੍ਰਪਕਸ਼ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰੇਤਸ਼ੀਲਾ ਵੇਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਗਯਾ/ਬਿਹਾਰ (ਸਰਤਾਜ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ): ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ ਗਯਾਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੱਟਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 676 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੱਟਾਨ 'ਤੇ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ
ਦਰਅਸਲ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡਦਾਨ ਲਈ ਗਯਾਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤ੍ਰੂ ਪੱਖ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ 15000 ਫੋਟੋਆਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭੂਤ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਮੁਕਤੀ
ਪ੍ਰੇਤਸ਼ੀਲਾ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਂਡਾ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਤਰ ਪੱਖ ਮੇਲਾ 2025 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਤਸ਼ੀਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਟੋਆਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
"ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਤਸ਼ੀਲਾ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਰਨ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਤਸ਼ੀਲਾ ਚੱਟਾਨ 'ਤੇ ਸੱਤੂ ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਰਨ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਵੀ ਰਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"
- ਸ਼ਿਵ, ਪੰਡਾ
ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਲੋਕ
ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿਧਾਰਥ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
"ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਨਾਲ ਭੂਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
- ਸਿਧਾਰਥ ਪਾਂਡੇ, ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ
20 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਤੋਸ਼ ਗਿਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਗਦ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪੂਰਵਜਾਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ 676 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਰਗਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤੂ ਉਡਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
"ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
- ਸੰਤੋਸ਼ ਗਿਰੀ, ਪੁਜਾਰੀ
ਚੇਤ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ
ਸੰਤੋਸ਼ ਗਿਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਵਜ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਨ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਚੈਤ ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕ
676 ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ਿਲਾ ਵਿੱਚ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਤਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
"ਇੱਥੇ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭੂਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।"
- ਨੀਰਜ, ਪੰਡਾ
1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪੰਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤ੍ਰੂ ਪੱਖ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ 2 ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਰਨ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤ੍ਰੂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੂਤ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤਸ਼ੀਲਾ ਬਰਗਦ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।"
- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ
'ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹਾ'
44 ਸਾਲਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗਿਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤਸ਼ੀਲਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਰਮਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਚੰਦਰਿਕਾ ਗਿਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਪੰਡਿਤ ਮੁੰਨਾ ਗਿਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਛੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰਵਜ ਪ੍ਰੇਤ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਲਕੀਰ
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਵੇਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ੀਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੱਤੂ ਫੂਕਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਹੈ।
ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੱਤੂ
ਇੱਥੇ, ਸੱਤੂ ਉਡਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੱਹਤਵ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਤੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਰਜਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤੂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੇਦੀ 'ਤੇ, ਪਿੰਡਾਨੀ ਤਿਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੱਤੂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੂਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰੇਤਸ਼ੀਲਾ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਤ ਵੇਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਾੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਤੂ ਫੂਕਣ ਨਾਲ, ਪੁਰਖੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ
ਪੰਡਾ ਸ਼ਿਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।