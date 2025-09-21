ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਸਰਵ ਪਿਤ੍ਰੂ ਅਮਾਵਸਿਆ 'ਤੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਲਈ ਕਰੋ ਤਰਪਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਕਤੀ

ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

Sarva Pitru Amavasya
ਸਰਵ ਪਿਤ੍ਰੂ ਅਮਾਵਸਿਆ 'ਤੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਲਈ ਤਰਪਣ ਕਰੋ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 21, 2025 at 10:17 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2025, ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਰਵ ਪਿਤ੍ਰੂ ਅਮਾਵਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਰਸ਼ ਅਮਾਵਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ 21 ਕੈਲੰਡਰ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  2. ਮਹੀਨਾ: ਅਸ਼ਵਿਨ
  3. ਪੰਦਰਵਾੜਾ: ਨਵਾਂ ਚੰਦਰਮਾ
  4. ਦਿਨ: ਐਤਵਾਰ
  5. ਤਿਥੀ: ਨਵਾਂ ਚੰਦਰਮਾ
  6. ਯੋਗ: ਸ਼ੁਭ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੂਰਵਾ ਫਾਲਗੁਨੀ
  8. ਕਰਨਾ: ਚਤੁਸ਼ਪਦਾ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਲੀਓ
  10. ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੰਨਿਆ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ: 6:27 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: ਸ਼ਾਮ 6:37
  13. ਚੰਦਰਮਾ: ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ
  14. ਚੰਦਰਮਾ: ਸ਼ਾਮ 6:03
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 17:06 ਤੋਂ 18:37 ਤੱਕ
  16. ਯਮਗੰਧਾ: 12:32 ਤੋਂ 14:03 ਤੱਕ

ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵਫਾਲਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 13:20 ਤੋਂ 26:40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6:06 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:37 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

For All Latest Updates

TAGGED:

PANACHNAGPANCHANG OF SEPTEMBER 21SARVA PITRU AMAVASYAਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀਸਰਵ ਪਿਤ੍ਰੂ ਅਮਾਵਸਿਆ

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਲਦੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਪੀਓ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦਿਖਾਈ ? ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 55 ਰੁਪਏ ਕਰਵਾਓ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਾਓ 3000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.