ਸਾਹਿਬਗੰਜ: ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ 79ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਮਾਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ'
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਤਸਵੀਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਹਿਬਗੰਜ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਮਾਣ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਦਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਅਨੋਖਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ
ਸਾਹਿਬਗੰਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਾਇਰਾ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਡਾਇਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਦਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੱਧ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।
ਹੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਜਸ਼ਨ ਏ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਯਾਦਵ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡਲ, ਅਨਿਰੁਧ ਪਾਸਵਾਨ, ਸਕਲਦੀਪ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਅਤੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।
'ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ'
ਸਕੂਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ।
ਕਿਸਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਦਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਯੂਪੀਐਸ ਖੋਖਲਾ ਸਿੰਘ ਟੋਲਾ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ੰਭੂ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਉਪਕਰਮਿਤ ਮੱਧ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਰਾਮਨਾਥ ਟੋਲਾ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਉਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ।
ਸਾਹਿਬਗੰਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗੰਗਾ ਅਜੇ ਵੀ 27.25 ਮੀਟਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ 33 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸਨੂੰ 28.58 ਮੀਟਰ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਬਕਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਗੰਜ ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।