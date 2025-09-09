ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਹਲਾਤ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ
ਨੇਪਾਲ ਨੇ 26 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ।
Published : September 9, 2025 at 5:46 PM IST
ਦੀਪਕ ਫੁਲੇਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਉਤਰਾਖੰਡ/ ਬਨਬਸਾ: ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਐਫਬੀ, ਇੰਸਟਾ, ਯੂਟਿਊਬ, ਵਟਸਐਪ ਸਮੇਤ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਨਿਊ ਬਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਠਮੰਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛਬੀ ਰਿਜਲ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ, 2028 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ ਸਮੇਤ 26 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਰ ਐਪਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਨਬਾਸਾ ਨੇੜੇ ਨੇਪਾਲ ਗੱਧਾ ਚੌਕੀ ਖੇਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 26 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਐਪ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਸਮੇਤ 59 ਚੀਨੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਨੇ 05 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸਮੇਤ 26 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ
ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚੰਪਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਨਬਾਸਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦੂਰ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਚਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੱਢਾ ਚੌਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।- ਮਨਮੋਹਨ ਪੰਤ, ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ-
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ: ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ-
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਆਸਾਨ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। -ਗਣੇਸ਼ ਸੁਨਾਰਾ, ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ-
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸਮੇਤ 26 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। - ਗੋਪਾਲ ਕਾਰਕੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ -
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 26 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਹਿਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।