ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ

ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

People in Gujarat worship Ravana on Dussehra; know the belief behind it.
ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 29, 2025 at 8:38 PM IST

2 Min Read
ਦਾਹੋਦ (ਗੁਜਰਾਤ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਵਣ ਪੂਜਾ:

ਗਡੋਈ ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਮੰਦੋਦਰੀ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ, ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

People in Gujarat worship Ravana on Dussehra
ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ (ETV Bharat)

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਦੰਤਕਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਮੰਦੋਦਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਰਾਮ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਡੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠ ਰੁਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਮੰਦੋਦਰੀ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਮੰਦਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੰਤਕਥਾ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਮੰਦੋਦਰੀ ਆਪਣੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗਡੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ।

People in Gujarat worship Ravana on Dussehra
ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ (ETV Bharat)

ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।

