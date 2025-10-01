ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਵਰਗੀ ਕਾਰ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਆਈਡੀਆ
ਰੋਹਤਕ ਦੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਕਜ ਨਾਗਰ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਵਰਗੀ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ।
Published : October 1, 2025 at 6:15 PM IST
ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ): ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਕਜ ਨਾਗਰ ਭਾਵੇਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਵਰਗੀ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਹਮ ਖੇੜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ 18 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਕਜ ਨਾਗਰ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ। ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਵਰਗੀ ਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਲੁੱਕ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਕਜ ਨਾਗਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ।
4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ
ਪੰਕਜ ਨੇ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪੰਕਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ
ਪੰਕਜ ਨਾਗਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ 2018 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਪੈਡ ਮੈਨ" ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਕੈਨਿਕ
ਪੰਕਜ ਨਾਗਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਕਜ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਤੋਂ ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਡੈਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖੀ।
ਕਬਾੜ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ
ਪੰਕਜ ਨਾਗਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ। ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਕਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ
ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਕਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।"
ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਏਸੀ
ਪੰਕਜ ਨੇ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਏਸੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਕਜ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਪੰਕਜ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਪੰਕਜ ਕੋਲ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਕਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।"
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਕਜ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕਰਮਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।"
ਪੰਕਜ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਪੰਕਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।"
ਮੁੰਬਈ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੱਗਣਗੇ 60,000 ਰੁਪਏ
ਪੰਕਜ ਦੀ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਪੰਕਜ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਜੁਗਾਡੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਨਾਗਰ ਨੇ ਰੋਲਸ ਵਰਗੀ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਗਾਡੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਰ ਚਲਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।