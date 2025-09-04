ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਗੌਰਵ ਵੀਰ ਸੋਹਲ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ 148 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਥ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸ਼ਮਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੋਪੂ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਹਿਤ ਮੰਦੇਰਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ।
ਗੌਰਵ ਵੀਰ ਸੋਹਲ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 8 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਗੌਰਵ ਵੀਰ ਸੋਹਲ 3,148 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2660, ਪਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ 1359, ਮਨਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 1184, ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ 318, ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 198, ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 136 ਅਤੇ ਸੀਰਤ ਨੂੰ 422 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 188 ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਗੌਰਵ ਵੀਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੌਰਵ ਵੀਰ ਸੋਹਲ, ਪੀਯੂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਸਕਾਲਰ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੌਰਵ ਨੇ ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਗੌਰਵ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਰਹੀ।
'ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ'
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ, ਗੌਰਵ ਵੀਰ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਕੈਲੀਕੁਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਨਮਾਨੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ
|ਉਮੀਦਵਾਰ
|ਪਾਰਟੀ
|ਵੋਟ ਮਿਲੇ
|ਗੌਰਵ ਵੀਰ ਸੋਹਲ
|ABVP
|3148
|ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
|SF
|2660
|ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
|NSUI
|1359
|ਮਨਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
|ASAP
|1184
ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ- ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ?
- ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੱਤਾ) - 3478 ਵੋਟਾਂ
- ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ (ਏਬੀਵੀਪੀ ਫਰੰਟ) - 2828 ਵੋਟਾਂ
- ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਐਚਐਸਆਰਪੀ) - 2074 ਵੋਟਾਂ
ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ- ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ?:
- ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ (ਸੋਪੂ-ਜਸ਼ਨ ਜਵੰਦਾ ਗਰੁੱਪ) - 3438 ਵੋਟਾਂ
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਢਾਕਾ (ਆਈਐਨਐਸਓ) - 2716 ਵੋਟਾਂ
- ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਏਐਸਏਪੀ) - 1735 ਵੋਟਾਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ- ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ?
- ਮੋਹਿਤ ਮੰਦੇਰਨਾ (ਆਜ਼ਾਦ) – 3138 ਵੋਟਾਂ
- ਆਰੀਅਨ ਵਰਮਾ (ਹਿਮਸੂ) – 2820 ਵੋਟਾਂ
- ਸਿਧਾਰਥ ਬੋਰਾ (PUSU) – 2074 ਵੋਟਾਂ
NSUI ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਨੁਰਾਗ ਦਲਾਲ ਨੇ NSUI ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ NSUI ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ NSUI ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸਫਲ
ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਪਰ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿੱਤੀ। ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।