ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਤੀਜੇ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ।

Panchang of 20 September 2025
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 20, 2025 at 10:12 AM IST

1 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2025, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ, ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।

20 ਸਤੰਬਰ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  2. ਮਹੀਨਾ: ਅਸ਼ਵਿਨ
  3. ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
  4. ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  5. ਤਿਥੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
  6. ਯੋਗ: ਸਾਧੀ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਮਾਘ
  8. ਕਰਣ: ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਲੀਓ
  10. ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੰਨਿਆ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ: 6:27 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: ਸ਼ਾਮ 6:38
  13. ਚੰਦਰਮਾ: 5:30 AM (21 ਸਤੰਬਰ)
  14. ਚੰਦਰਮਾ: ਸ਼ਾਮ 5:35
  15. ਰਾਹੂ ਕਾਲ: ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ 11:01 ਵਜੇ ਤੱਕ
  16. ਯਮਗੰਧਾ: 14:04 ਤੋਂ 15:35 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਘ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਲੀਓ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 13:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਪੂਰਵਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਕੇਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ, ਯਾਤਰਾ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:01 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

