ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ ਤਿਥੀ ਮੰਗਲਵਾਰ 2 ਸਤੰਬਰ 2025 ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਠ ਗੌਰੀ ਵਰਤ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਵੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
- ਮਹੀਨਾ: ਭਾਦਰਪਦ
- ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ
- ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
- ਤਾਰੀਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ
- ਯੋਗ: ਪ੍ਰੀਤੀ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਮੂਲ
- ਕਰਣ: ਤੈਤਿਲ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨੁ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 6:21 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 6:56 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਦੁਪਹਿਰ 3.21 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ: ਸਵੇਰੇ 1:07 (3 ਸਤੰਬਰ)
- ਰਾਹੂ ਕਾਲ: 15:47 ਤੋਂ 17:22
- ਯਮਗੰਡ: 11:04 ਤੋਂ 12:39
ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਅਤੇ ਮੂਲਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 13:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਨੈਰਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਰਾਹੂਕਾਲ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਰਾਹੂਕਾਲ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ 15:47 ਤੋਂ 17:22 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
