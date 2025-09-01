ETV Bharat / bharat

1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ? ਜਾਣੋ - PANCHANG FOR SEPTEMBER 1 2025

ਭਾਦਰਪਦ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਨੌਮੀ ਤਿਥੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

PANCHANG FOR SEPTEMBER 1 2025
PANCHANG FOR SEPTEMBER 1 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 1, 2025 at 10:49 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਠ ਗੌਰੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਵੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  • ਮਹੀਨਾ: ਭਾਦਰਪਦ
  • ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
  • ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
  • ਤਾਰੀਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
  • ਯੋਗ: ਵਿਸ਼ਕੁੰਭ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਜੇਸ਼ਠ
  • ਕਰਨ: ਬਲਵ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 6:21 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 6:57 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਦੁਪਹਿਰ 2.07 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 12:11 ਵਜੇ (2 ਸਤੰਬਰ)
  • ਰਾਹੂ ਕਾਲ : 7:56 ਤੋਂ 9:30
  • ਯਮਗੰਡ: 11:04 ਤੋਂ 12:39

ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਵਰਜਿਤ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਅਤੇ ਜੇਸ਼ਠ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ 16:40 ਤੋਂ 30:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਵਰਜਿਤ ਹਨ।

ਅੱਜ ਰਾਹੂਕਾਲ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਰਾਹੂਕਾਲ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ 7:56 ਤੋਂ 9:30 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

