'ਨੇਪਾਲ ਰਾਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜੈਸ਼ ਦੇ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ', ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਅਲਰਟ - TERRORIST IN BIHAR

ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਭਵਨ
ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਭਵਨ (ETV Bharat)
Published : August 28, 2025 at 10:20 PM IST

ਪਟਨਾ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਸਨੈਨ ਅਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਮਰਕੋਟ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਹਾਵਲਪੁਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ

ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ (ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਭਵਨ) ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।

''ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਕ੍ਰੈਚ''
''ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਕ੍ਰੈਚ'' (ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ x ਹੈਂਡਲ)

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਐਸਬੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ

ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸੀਤਾਮੜੀ, ਮਧੂਬਨੀ, ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਣ, ਅਰਰੀਆ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਅਤੇ ਸੁਪੌਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਪੂਰਨੀਆ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨੀਆ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਲਰਟ

ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨਪੁਟ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।

