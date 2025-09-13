ETV Bharat / bharat

ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

KARISMA KAPOOR
ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ (x @Team_KarismaK)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਭੈਣ ਮੰਦਿਰਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

'ਮੰਦਿਰਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ'

ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਨਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰਾ ਕਪੂਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ:

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ'

ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ 21 ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵਸੀਅਤ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ:

ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 13 ਸਾਲ (2003 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ) ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 21 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਨਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮੌਤ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲੋ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ।

