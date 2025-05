ETV Bharat / bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ 2024-25 ਵਿੱਚ 23,622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 2.76 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.04% ਵੱਧ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ (ETV Bharat) ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਆਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 8 ਅਤੇ 9 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ (ETV Bharat) ਆਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (IGMDP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਧਮ-ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। DRDO ਨੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BEL) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BDL) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਲਟੀ-ਸੈਂਸਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ (ETV Bharat) ਆਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੱਧਮ-ਰੇਂਜ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 64 ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 12 ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਾਬਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਇਸਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਅਰਮੀਨੀਆ ਨੇ 15 ਆਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ $720 ਮਿਲੀਅਨ) ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲਾਂਚਰ, ਤਿੰਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇਂਦਰ ਫਾਇਰ-ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਡਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਮਿਸਰ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਧਮ-ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। DRDO ਨੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BEL) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BDL) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਲਟੀ-ਸੈਂਸਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ (ETV Bharat) ਆਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੱਧਮ-ਰੇਂਜ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 64 ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 12 ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਾਬਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਇਸਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਅਰਮੀਨੀਆ ਨੇ 15 ਆਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ $720 ਮਿਲੀਅਨ) ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲਾਂਚਰ, ਤਿੰਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇਂਦਰ ਫਾਇਰ-ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਡਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਮਿਸਰ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (IAF) ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਹਮਲਾਵਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਡੀਆਰਡੀਓ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਐਨਪੀਓ ਮਸ਼ੀਨੋਸਟ੍ਰੋਏਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਤੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਦੀ ਗਤੀ ਮੈਕ 2.8 ਤੋਂ ਮੈਕ 3.0 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੁਸਪੈਠ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ $375 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਆਰਡੀਓ ਮੁਖੀ ਸਮੀਰ ਵੀ ਕਾਮਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਾਸਤਰ-1 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਡਰੋਨ ਨਾਗਾਸਤਰ-1 ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਗਸਤਰ-1 ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ-ਪੋਰਟੇਬਲ ਹਥਿਆਰ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਇਟਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਾਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਡਰੋਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਗਾਸਤਰ-1 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹਮਲੇ ਲਈ GPS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਡੀ-4 ਸਿਸਟਮ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਡੀਆਰਡੀਓ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਯੁੱਧ ਸੀ... ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਆਰਡੀਓ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਡੀ-4 ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਸਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤੁਰਕੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। DRDO ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BEL) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਡਿਟੈਕਟ, ਡਿਟਰ, ਡਿਸਟ੍ਰੋ (D4) ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ/ਛੋਟੇ UAV) ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਖੋਜ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਤੂ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਾਮਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ GPS ਸਪੂਫਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੈਮਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਜ਼ਰ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਊਰਜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕਾਈ-ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਡਰੋਨ ਸਕਾਈ-ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਇਟਰਿੰਗ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਸੁਈਡੇਮ ਡਰੋਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੋਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਕਾਈਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਡਰੋਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਅਲਫ਼ਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ) ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਐਲਬਿਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕਾਈਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ 