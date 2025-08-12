ETV Bharat / bharat

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ' ਸ਼ੁਰੂ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ - OPERATION ALERT IN RAJSTHAN

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਭਾਰਤ-ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ।

'Operation Alert' started on Indo-Pak border, border security tightened
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ' ਸ਼ੁਰੂ (X@BSF_Rajasthan)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 12, 2025 at 11:43 AM IST

2 Min Read

ਜੈਪੁਰ: ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਹੱਦ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। BSF ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਐਸਐਫ ਦੱਖਣੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇਗੀ (ETV Bharat)

ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੈਨਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਰਗਰਮ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।

ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ

ਬੀਐਸਐਫ ਦੱਖਣੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗਸ਼ਤ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਪਰਕ

ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਊਠਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਇਲਾਕਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੈਪੁਰ: ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਹੱਦ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। BSF ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਐਸਐਫ ਦੱਖਣੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇਗੀ (ETV Bharat)

ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੈਨਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਰਗਰਮ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।

ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ

ਬੀਐਸਐਫ ਦੱਖਣੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗਸ਼ਤ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਪਰਕ

ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਊਠਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਇਲਾਕਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

OPERATION ALERTALERT AT INDIA PAKISTAN BORDERBORDER SECURITY IS BEING TIGHTENEDਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟOPERATION ALERT IN RAJSTHAN

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਮਟਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਪੁੰਗਰੀ ਕਣਕ, ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ...

ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ? ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਖੁੰਬਾਂ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ...

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ? ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.