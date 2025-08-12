ਜੈਪੁਰ: ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਹੱਦ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। BSF ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੈਨਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਰਗਰਮ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
" 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐚𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐦 𝐨𝐟 𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞,— BSF RAJASTHAN (@BSF_Rajasthan) August 11, 2025
𝐫𝐞𝐬𝐭𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡 𝐨𝐟 𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞."#BSF#FirstLineofDefencece pic.twitter.com/neDkNI8ena
ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ
ਬੀਐਸਐਫ ਦੱਖਣੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗਸ਼ਤ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
" 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐬𝐭𝐞𝐩 𝐟𝐨𝐫𝐰𝐚𝐫𝐝, 𝐟𝐞𝐚𝐫 𝐟𝐚𝐝𝐞𝐬,— BSF RAJASTHAN (@BSF_Rajasthan) August 10, 2025
𝐂𝐨𝐮𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭, 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐬𝐮𝐚𝐝𝐞𝐬."#BSF#FirstLineofDefence pic.twitter.com/xD4Ae0bd9n
ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਪਰਕ
ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਊਠਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਇਲਾਕਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।