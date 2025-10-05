ETV Bharat / bharat

PM ਮੋਦੀ ਕਰਨਗੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ

ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

NAVI MUMBAI AIRPORT
ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 5, 2025 at 9:15 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ

ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (ਐਨਐਮਆਈਏ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਲੰਡਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਜੁੜਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 1,160 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ

1,160 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ NMIA ਅਡਾਨੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (74%) ਅਤੇ CIDCO (26%) ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਮਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਟਿਕਾਊ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਨਵੇਅ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਨਵੇਅ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ NMIA ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਦੋ ਰਨਵੇਅ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ CSMIA ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 155 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਗੋ ਹੱਬ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ 0.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ, AI-ਸਮਰੱਥ ਟਰਮੀਨਲ ਹੋਵੇਗਾ।

2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, IT, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਕੂਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

2025 ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 163 ਹੋ ਗਈ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਵਿੱਚ 74 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 163 ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 2030 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ (ICAO) ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2022 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 1944 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 81 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

