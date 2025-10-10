ETV Bharat / bharat

ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਲਹਿੰਗਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਛਾਨਣੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਚਿਹਰਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਮਨਾਇਆ ਕਰਵਾ ਚੌਥ

ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।

FRIENDS CELEBRATED KARVA CHAUTH
ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਲਹਿੰਗਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਛਾਨਣੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਚਿਹਰਾ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 10, 2025 at 10:07 PM IST

ਭਿੰਡ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਭਿੰਡ ਦੇ ਸਦਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ, ਚੰਦ ਅਤੇ ਛਾਨਣੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕ ਗਈ। ਸਦਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਹਿੰਗਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛਾਨਣੀ, ਕਰਵਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ।

ਦੋਸਤ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਰਗਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਲਹਿੰਗਾ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪਤਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਲਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਛਾਨਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ

ਸਦਰ ਚੌਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗਿਰੀਸ਼ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਛਾਨਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ। ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਛੂਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

'ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ'

ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਰਤ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਬਣੇ ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ।"

