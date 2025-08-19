ਬਿਹਾਰ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਪਾਸਵਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਯਾ ਵਿਖੇ ਆਗਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅਹੀਆਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲੀਪੁਰ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਆਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਪਾਸਵਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਪਾਸਵਾਨ ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ।
ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੌਤ
ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸੂਦੇਵ ਪਾਸਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਟਿਕਾਰੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਸਵਾਨ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ।-ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ
ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਪਾਸਵਾਨ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਹਸਪਤਾਲ ਟਿਕਾਰੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।-ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ
ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟਿਕਾਰੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੀਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਆਗਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।-ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ
ਯਾਤਰਾ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਸਾਰਾਮ (ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਸਆਈਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਤਰਾ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇਵ ਸੂਰਿਆ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
