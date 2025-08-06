ਬਰਹਾਮਪੁਰ/ਓਡੀਸ਼ਾ : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਹਾਮਪੁਰ ਐਮਕੇਸੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਮਕੇਸੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ
ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਟਿਊਬਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਟੈਸਟ ਲਈ SNCU (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਕਾਈ) ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ 8 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ...
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਜਪਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਤਰਾਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਦਾਡੀਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਸਾਹੂ ਦੀ ਅੱਠ ਦਿਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਨੁਆਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਡਾਪਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਦਮਲਾਇਆ ਬੇਹਰਾ ਦੀ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ SNCU (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਕਾਈ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ ਟੈਸਟ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਕੋ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਬੋਲੇ ਐਮਕੇਸੀਜੀ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਮਕੇਸੀਜੀ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਦੁਰਗਾ ਮਾਧਵ ਸਤਪਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕੋ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਸਤਪਥੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।