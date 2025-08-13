ETV Bharat / bharat

15 ਅਗਸਤ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ ਸਪੀਚ, ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਮੀ ! - INDEPENDENCE DAY SPEECH TIPS

15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ।ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸਪੀਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ।

independence day speech
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 79ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਰ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 12ਵੀਂ ਵਾਰ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਰੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ?

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ।

ਅਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਲਈ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ :-

  1. ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਣ, ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਟਿਪਸ, ਕਵਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਜਾਂ ਸਲੋਗਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  2. ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਲੇਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਰੱਖੋ।
  3. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸਪੀਚ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
  4. ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜੋੜੋ।
  5. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੋ ਹੋ ਤਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ।
  6. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

