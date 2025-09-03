ETV Bharat / bharat

'ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ...', ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਕਾਰ - SYMBOLIC FUNERAL IN ODISHA

ਧੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।

Published : September 3, 2025 at 8:48 PM IST

ਓਡੀਸ਼ਾ/ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਗੰਜਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਬੀਸੂਰੀਆਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬਲਿਆਪੱਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।

'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਿਆ ਹੈ' ਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਨਾਅਰਾ

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਿਆ ਹੈ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਕਿ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਢੋਲ ਅਤੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਲਾਸ਼

ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਸ਼ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਥੀ 'ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਇੱਕ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸੀ। ਅਖੌਤੀ 'ਮ੍ਰਿਤਕ' ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ

ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵਿਆਹ

ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇੱਕ 'ਅਪਰਾਧਿਕ' ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਗ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ

ਕੁੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਤਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਗ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਾਅਵਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਖੁਦ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ

ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਖੁਦ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ

ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

