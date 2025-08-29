ETV Bharat / bharat

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ - MIGRANT QUALIFIES NEET UG

ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 29, 2025 at 2:55 PM IST

ਓਡੀਸ਼ਾ: ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਬਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਵੱਜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ ਦੋਂ ਉਸਨੇ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਖੋਰਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਦੁਲੀਡੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ NEET-UG 2025 ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

"ਮੈਨੂੰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਿਓ!" ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। "ਤੂੰ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ," ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਰਹਮਪੁਰ ​​ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ਼ੁਭਮ, ਸਹਦੇਵ ਅਤੇ ਰੰਗੀ ਸ਼ਬਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੀਲਾਦਰੀਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੀਜੇਬੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਭਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਹਮਪੁਰ ​​ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਬਾਸੁਦੇਵ ਮਹਾਰਾਣਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।"

ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,

"ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।"

4,000ਵਾਂ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬਰਹਮਪੁਰ ​​ਸਥਿਤ ਐਮਕੇਸੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੁਭਮ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ"। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭਮ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ MKCG MCH ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ।"

